أغاني عيد الحب.. محمد حماد يستعد لطرح أغنية "ملكة فى عيني"

يستعد الفنان محمد حماد لطرح أغنية جديدة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب يوم 14 من فبراير الجاري، حيث انتهى من وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الأيام الماضية وهي تحمل اسم "ملكة فى عيني".

أغنية "ملكة ف عيني" من كلمات وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد.



يذكر أن محمد حماد طرح مؤخرا عدد من أغاني ألبومه الجديد منها: "روح باللي فيك" التي كتبها الشاعر الغنائي أدهم معتز، ولحنها تيام علي، توزيع وتأليف فواصل موسيقية هشام محمد، وأغنية "ولا غاب" من كلمات أدهم معتز، ألحان محمد حماد، توزيع تيام طارق.

وكان من المقرر أن يصدر حماد أغاني ألبومه تباعا خلال الأشهر الماضية على طريقة السنجل إلا أن الأوضاع في غزة دفعته أن يستبدل طرحهم بطرح أغنية "يرضي مين" تعبيرا عن التضامن مع الحق الفلسطيني والتي تخطت مشاهداتها حاجز الـ 3 ملايين على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات أغنية "يرضي مين":

يرضى مين؟ رصاصة تيجي في راس جنين

يرضى مين؟ ناس ميّتة ومش مدفونين

مشهد عبث ساكتين له ليه؟

يرضي مين؟ دا الأرض عرض يامؤمنين

يرضي مين؟ مايتشاهدش في الاحتضار

يرضي مين؟ مايتفتحش باب لنار أومال يا ناس فين القصاص؟

يرضي مين ده بجد ألف من له تار! فتحتوا باب.