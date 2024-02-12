ads
الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي يفحص أسلحة ضبطت داخل منزل عاطل للاتجار فى البدرشين

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر النيابة العامة بجنوب الجيزة إرسال مجموعة أسلحة ضبطت داخل مسكن عاطل إلى المعمل الجنائي لفحصها.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص"، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص مقيمون بالجيزة، وبحوزتهم "4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات القانونية 3 أشخاص الإتجار بالأسلحة النارية المعمل الجنائي