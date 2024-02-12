المعمل الجنائي يفحص أسلحة ضبطت داخل منزل عاطل للاتجار فى البدرشين

قرر النيابة العامة بجنوب الجيزة إرسال مجموعة أسلحة ضبطت داخل مسكن عاطل إلى المعمل الجنائي لفحصها.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص"، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص مقيمون بالجيزة، وبحوزتهم "4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.