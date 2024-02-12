استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالدقى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام "علي ك" 44 سنة، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 أكياس لجوهر مخدر الآيس، كيس لجوهر مخدر الهيروين، 3 قطع حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.