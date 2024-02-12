تعرف علي مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

تقدم لكم البوابة نيوز مواعيد قطارات السكة الحديد الـ VIP علي خط القاهرة - اسوان والعكس وهي كالأتي:
-قطار رقم 978 خط القاهرة - أسيوط.
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م
-قطار رقم 980 خط القاهرة - أسوان.
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م
-قطار رقم 2006 خط القاهرة - أسوان.
محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص
-قطار رقم 2014 خط القاهرة - أسوان.
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص
-قطار رقم 976 خط القاهرة - الأقصر.
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص
-قطار رقم 2008 خط الإسكندرية - أسوان.
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص
-قطار رقم 2007 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص
-قطار رقم 2015 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص
-قطار رقم 977 خط الأقصر-القاهرة.
محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص
-قطار رقم 2009 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص
-قطار رقم 981 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م
-قطار رقم 979 خط أسيوط - القاهرة.
محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م
-قطار رقم 935 خط الأقصر-الإسكندرية.
محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص.