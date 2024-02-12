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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تعرف علي مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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تقدم لكم البوابة نيوز مواعيد قطارات السكة الحديد  الـ VIP علي خط القاهرة - اسوان والعكس وهي كالأتي: 

-قطار رقم 978 خط القاهرة - أسيوط.
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

-قطار رقم 980 خط القاهرة - أسوان.
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م

-قطار رقم 2006 خط القاهرة - أسوان.
محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان  الساعة 06:00 ص

-قطار رقم 2014  خط القاهرة - أسوان.
محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00  م
محطة الوصول أسوان  الساعة 09:40 ص

-قطار رقم 976 خط القاهرة - الأقصر.
محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر  الساعة 07:50 ص

-قطار رقم 2008 خط  الإسكندرية - أسوان.
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

-قطار رقم 2007 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

-قطار رقم 2015 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص

-قطار رقم 977 خط الأقصر-القاهرة.
محطة القيام الأقصر  الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

-قطار رقم 2009 خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان  الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص

-قطار رقم 981  خط أسوان-القاهرة.
محطة القيام أسوان  الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

-قطار رقم 979 خط أسيوط - القاهرة.
محطة القيام أسيوط  الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

-قطار رقم 935 خط الأقصر-الإسكندرية.
محطة القيام الأقصر  الساعة 12:40 م
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص.

مواعيد قطارات VIP خط القاهرة - اسوان السكة الحديد