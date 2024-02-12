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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مد أوبريت "الليلة الكبيرة" حتى نهاية الشهر الجاري على مسرح العرائس

أوبريت الليلة الكبيرة
أوبريت الليلة الكبيرة
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قرر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ومسرح القاهرة للعرائس، مد أوبريت "الليلة الكبيرة" على المسرح كل خميس، وجمعة، وسبت من كل أسبوع حتى قبل شهر رمضان المبارك، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير ورغبة الجمهور فى استمرار العرض.

يبدأ العرض في السابعة مساء، ويفتح شباك التذاكر من الحادية عشرة صباحا، والجمعة من الواحدة والنصف ظهرا، وتطرح التذاكر بقيمة ٤٢ جنيه مصري، بدءً من ٣ سنوات.

أما العروض الصباحية للرحلات والمدارس، فيبدأ العرض في الحادية عشرة صباحا، بحجز مسبق مع إدارة دار العرض .

أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطولة فناني القاهرة للعرائس، ومن تأليف صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، وديكور مصطفى كامل، وعرائس د. ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا. 

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