محافظ الشرقية يلتقي وكيل أول وزارة التربية والتعليم لتهنئته بمهام منصبه الجديد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول للتقديم تعليم جيد إلى أبناءنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات لتهنئته بمهام منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق في مهمة عمله في مديرية التربية والتعليم بالشرقية ليمثل إضافة قوية ودعمًا للارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني في مختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل كفريق عمل واحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم استمرار تنفيذ وتطوير خطة المديرية للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة وكذلك أفضل الخدمات للعاملين بقطاع التربية والتعليم بما يضمن سير انتظام العملية التعليمية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.