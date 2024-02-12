نجوم الفن تهنئ ريهام حجاج بعد طرح بوستر مسلسل "صدفة"

تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "صدفة"، حيث نشرت البوستر الرسمي للعمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت: "مسلسل صدفة على قنوات المتحدة في رمضان، شهر الفرحة.. اللهم بلغنا رمضان على خير واجعله فرج على أخواتنا وأمة المسلمين يا رب"، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني تهنئتها مثل سوسن بدر، منه فضالي، عصام السقا، جمال العدل، عبير صبري، سيمون، وآخرين.

البوستر الرسمي لمسلسل “صدفة”

يشارك في بطولة مسلسل "صدفة" كل من؛ ريهام حجاج، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، وآخرين، وهو من إنتاج شركة فينتدج، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

خاضت الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جميلة" وحققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا، وكان من بطولة: عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.