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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بطريق السنطة البلد

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.
جاء ذلك خلال متابعة لأعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة بطريق السنطة البلد تمهيدا لأعمال الرصف.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى  المحافظة وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

أعمال الرصف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تيسير حركة المواطنين رصف وصيانة الطرق