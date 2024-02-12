وزيرة الثقافة تستقبل تركي آل شيخ.. صور

الإثنين 12/فبراير/2024 - 04:15 م

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة،منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، فى مكتبها بديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».

وكان قد حرص المستشار تركي آل الشيخ، على الترويج لمسرحية «تييت» بطولة الفنان أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، والتي تُعرض، على خشبة مسرح «أبوبكر سالم».

الجدير بالذكر ان رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، نشر عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» فيديو من المسرحية ليروج لها، وظهر فيه أحمد حلمي وفي يده عصا الموسيقار، وهنا الزاهد مرتدية أزياء يبدو عليها مطربة، وتريد أخذ العصا من يده لكنه يرفض، ويظهر حمدي الميرغني على خشبة المسرح كذلك، ومحمد رضوان ويبدو أن الكوميديا تسيطر على الأجواء.

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