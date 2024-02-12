أشرف عطية: تنسيق كامل مع وزارة الثقافة لإنجاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى لإنجاح فاعليات المهرجان، والذى سيشهد إفتتاحه عروض فنية وتراثية لـ 15 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية على مسرح فوزى فوزى الصيفى، والذى تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة به، وذلك فى إطار الإستعدادات المتواصلة التى تبذلها كافة الجهات المعنية لإنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون تواكبًا مع الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، والذى سيقام خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجارى.

وأشار المحافظ إلى أن عروض هذه الفرق الفنية ستجوب العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادى بجميع المراكز والمدن بإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولى الجهات التنفيذية لتقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث الدولى والعربى والإفريقى والمحلى لكافة مواطنى أسوان.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم فى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها، وأيضًا لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.