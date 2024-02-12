علي فرج يحافظ على الصدارة.. وكريم عبدالجواد يتقدم في التصنيف العالمي للإسكواش

أعلنت رابطة محترفين الإسكواش "PSA"، التصنيف العالمى الجديد للاعبين الإسكواش، والذى حافظ فيه على فرج لاعب وادى دجلة، على صدارته للأسبوع الـ37 على التوالى وللمرة الـ 194 فى تاريخه.

وشهد التصنيف الجديد تقدم كريم عبدالجواد إلى المركز الخامس، وتأخر محمد الشوربجى إلى المركز السادس.

وجاء التصنيف العالمى لرجال الإسكواش كالتالى:

1- علي فرج

2- البيروفي دييجو إلياس

3- النيوزيلندي بول كول

4- مصطفى عسل

5- كريم عبد الجواد

6- الإنجليزي محمد الشوربجي

7- مازن هشام

8- طارق مؤمن

9- الويلزي جويل مكين

10- الانجليزي مروان الشوربجي.