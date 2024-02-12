"الصناعات الغذائية والعوائد الاقتصادية" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء لقاء إعلاميا بعنوان" الصناعات الغذائية والعوائد الاقتصادية "، اليوم الإثنين، وذلك بمقر قاعة المدرسة الثانوية الفندقية بالطور، حاضر خلالها عمرو جاد معلم اول مواد فندقية، وبمشاركة طالبات وطلاب المدرسة.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.



أكد " جاد " أن الغذاء الذي يتناوله الإنسان اليوم أخذ أشكالا وانماطا مختلفة منذ بدء الخليقة، تنوعت خلاله أذواق البشر وطرق صناعته، ومع كل تطور يحدث في صناعة الغذاء يترتب عليه دخول العديد من الصناعات الأخرى المشاركة في الصناعة، ومن ثَم تنوع دخول الأفراد وخلق فرص عمل جديدة وتحسن الأحوال الاجتماعية.

وأشار الى أن عوائد الصناعات الغذائية تتعلق بقدرة مقدم المنتج على الابداع والابتكار ومعرفة احتياجات السوق، وطريقة تقديم المنتج ومدى درجة مستوى النظافة العامة وقبول متلقي الخدمة ورغبته في العودة للحصول على ذات المنتج.

وأوضح أن المدرسة تسعى لتخريج جيل منها قادر على تحقيق خلق فرص عمل، تعود على نفسه ومن هم في دائرة اهتمامه بمزيد دخل، من خلال الشبكة المعلوماتية التي تمنحها للطالب عن المنتج المصنع داخل المدرسة وقدرته على المنافسة خارج المدرسة.

وأوصى " جاد " الطلبة بضرورة العمل على تطوير الذات والبحث عن المثل والقدوة، وربط العلم بالعمل، والتحلي بمهارات التواصل لوصول لحياة أفضل.

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