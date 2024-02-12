الجامعة اليابانية تنظم لقاء ترحيبيًا لطلاب الدراسات العليا الجدد

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انه فى اطار الاهتمام الذى توليه الجامعة بطلاب الدراسات العليا المصريين والدوليين تم اليوم تنظيم لقاءا موسعا للترحيب بطلاب الدراسات العليا الجدد الذين التحقوا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعة، بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم وعمداء الكليات .

أضاف ان اللقاء تضمن تقديم عرضا تعريفيا تم خلاله استعرض كل الخدمات التى تقدمها الجامعة لطلاب الدراسات العليا وتعريفهم بالبرامج الدراسية بكليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وادارة الأعمال الدولية والإنسانيات والصيدلة وبرامج الفنون والتصميم و برنامج العمارة المستدامة

أوضح رئيس الجامعة ان خلال اللقاء تم التعريف بنشأة الجامعة اليابانية كجامعة حكومية بحثية بالشراكة مع الجانب اليابانى و أنها أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها، مشيرا الى أن الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالمية و خدمة تعليمية متميزة للطلاب وفقاً لأحدث المواصفات والنظم التعليمية للتعليم الجامعي موضحا ان" الجايكا "قامت بتجهيز معامل الجامعة بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم لدعم البحث العلمى

وأشار الى مميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة والى حرص الجامعة على دعم الإبداع والإبتكار لدى الطلاب.