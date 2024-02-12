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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحصين 49 ألف طائر متنوع

ضد الأمراض الوبائية لمنع تفشى الأمراض والأوبئة الفيروسية

تحصين الطيور ضد الأمراض
تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية بكفرالشيخ
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أعلن ، للواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن تحصين ٤٨٩٥٠ طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية بمراكز المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين عدد ٤٨٩٥٠ طائار متنوعا ضد الأمراض الوبائية المختلفة، كما أنه تم تحصين ٧٠٠٠ طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه قال مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب ١٣٠ عينة ما قبل البيع من ١١ مزرعة بإجمالي عدد ٤٢٣٠٠ طائر، ومنح عدد ١٤ تصريح نقل للطيور الحية.

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