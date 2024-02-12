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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

للأسبوع الـ24 على التوالى.. نور الشربينى تحافظ على صدارتها للتصنيف العالمى لسيدات الإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى
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أعلنت رابطة محترفين الإسكواش "PSA"، التصنيف العالمى الجديد للاعبات الإسكواش، والتى حافظت فيه المصرية نور الشربينى على صدارتها للأسبوع 24 على التوالى.
وشهد التصنيف الجديد تقدم نوران جوهر إلى المركز الثانى، وتأخر هانيا الحمانى إلى المركز الثالث.
وجاء التنصيف الجديد للاعبات الأسكواش كالتالى:
1- نور الشربيني
2ـ نوران جوهر 
3ـ هانيا الحمامي
4ـ البلجيكية نيلي جليس
5ـ الأمريكية أماندا صبحي
6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر
7ـ نور الطيب
8ـ البلجيكية تيني جليس
9- الإنجليزية جورجينا كيندي
10- روان العربي.

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