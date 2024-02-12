ما هي رواسب الكوليسترول حول العين وأسبابها؟

يعاني الكثير من الناس من ظهور دهون بيضاء صغيرة حول العين ويعتقد الناس انها مشكلة جلدية فقط ولكنها دلالة على مشاكل صحية داخلية تعرف الدهون المتراكمة حول العين والتي تظهر على شكل كتل بيضاء تميل الي اللون الأصفر تعرف بـ"لويحة صفراء"، وعلى الرغم من أن تلك الدهون غير ضارة فإنها تكون علامة لحالة خطيرة كامنة وراء ظهورها مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم، قصور الغدة الدرقية، مشاكل في الكبد.

-أسباب ظهور الدهون البيضاء:

رواسب الكوليسترول في الدم.

الدهون في الدم او عسر شحيمات الدم.

ارتفاع الكوليسترول في الكلى.

ارتفاع الدهون الثلاثية.

اضطرابات الجينات ااوراثية.

فرط ثلاثي غليسيريد الدم.

-علاج المشكلة الصحية ودهون جفن العين:

اتباع نظام غذائي صحي.

التقليل من تناول اادهون.

الخفاظ على الوزن وتقليل الوزن الزائد.

ممارسة الرياضة.

يمكن ازالتها بعملية جراحية في حالة عدم وجود مشكلة صحية.

التوقف عن التدخين

-عوامل خطر في حالة عدم الاهتمام بالمشكلة:

تليف الكبد الصفراوي

اضطرابات الكبد

مرض السكر

قصور الغدة الدرقية

ارتفاع ضغط الدم

تناول ادوية معينة