وزير الشباب يلتقي رئيس جمعية كاريتاس الخيرية لبحث مجالات التعاون المشترك

التقي، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النائب جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعية كاريتاس الخيرية؛ وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية ومنها، تأهيل الشباب المتعافين من الإدمان رياضيًا.



أوضح وزير الشباب والرياضة، أن العمل تعمل علي تقديم كل سبل الدعم لتأهيل الشباب المتعافين من الإدمان من خلال الرياضة وتأهيلهم رياضيًا داخل مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة لتمكينهم ومساعدتهم فى العودة سريعا للاندماج بالمجتمع مرة أخري، وذلك وفقًا للدور المجتمعي للوزارة في دمج الشباب المصري المتعافي من الإدمان تلك الظاهرة المنتشرة فى جميع دول العالم.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن رؤية الوزارة تعمل علي بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.



وقال الدكتور أشرف صبحي: " سنقوم بدراسة عمل مقترح بروتوكول ثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي وجمعية كاريتاس الخيرية من أجل مساعدة هؤلاء الشباب



وتوجه النائب جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استقباله وترحيبه بالمقترح، قائلًا: "أننا فى الجمعية نمتلك عدد ١٠ مراكز للتأهيل من العلاج من الادمان".



حضر اللقاء، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ووكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرلمان إيمان عبد الجابر، والدكتور علاء جاب الله مدير عام الإتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة.