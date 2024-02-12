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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ورش للرسوم المتحركة والسيناريو والديكور وصناعة الفيلم بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية
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تقيم الادارة العامة للانتاج التابعة للمركز القومي للسينما مجموعة من الورش الفنية خلال الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

وتشمل الورش الفنية اربعة مجالات اولها : ورشة الرسوم المتحركة والتي تتضمن ورشة الخط العربي للفنان أحمد رفاعي وورشة خيال الظل للفنانة ايمان فكري وورشة بكسليشن للفنانة هالة طارق وورشة تحريك "ستوب موشن" للفنان مصطفي جمال الدين وورشة فن تشكيلي للفنان أشرف كمال.
وثاني الورش الفنية التي يشهدها المهرجان ورشة السيناريو عن الفيلم القصير من الفكرة حتي النهاية لمحمود خليل، أما ثالث الورش الفنية فهي ورشة الديكور بعنوان " التكوين في الكارد السينمائي" لأحمد سعد الدين.

كما تقام ورشة لصناعة الفيلم حيث تتناول مراحل الفيلم من بدايته حتي النسخة الاستاندر وهي موجهة للاطفال من سن ٦ سنوات حتي ١٧ سنة وايضا الاطفال ذوي الهمم.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفى هذا العام بالدورة الـ25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.

لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة المركز القومي للسينما عصام زكريا