منحة دراسية لموظف بديوان محافظة شمال سيناء للدراسة في كوريا الجنوبية

وافق اللواء هشام امنه، وزير التنمية المحلية، علي سفر عبد الله السيد عبد الله سمرة من العاملين في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بوظيفة باحث قانوني بإدارة الشؤون القانونية، للمشاركة في المنحة الدراسية ماجستير لقادة المستقبل في السياسات البيئية المقدمة من وزارة البيئة الكورية الجنوبية بالتعاون مع جامعة سول وذلك خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى ديسمبر 2025.

وأكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على أن المنحة الدراسية الكورية تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين مصر وكوريا الجنوبية لتدريب ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والاستفادة من هذا التخصص لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشروعات التنمية المحلية.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن عبد الله السيد عبد الله سمرة، خاض عدة اختبارات على مستوي مصر وكوريا الجنوبية واجتازها بنجاح، ويعد الناجح الوحيد على مستوى مصر وشمال أفريقيا، لافتا الي نجاح 22 شخصًا آخرين للمنحة الدراسية الكورية من مختلف دول العالم.

بدوره أكد عبد الله السيد عبد الله سمرة، على دعم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء له وموافقته على سفره للمشاركة في المنحة الدراسية، موجهًا الشكر لقيادات شمال سيناء ووزير التنمية المحلية علي هذه الثقة، لافتًا إلي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بأبنائها في شمال سيناء.