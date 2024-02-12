بعد تتويج كوت ديفوار.. تعرف على الترتيب الجديد لسجل أبطال أمم إفريقيا

عاد منتخب كوت ديفوار بعد تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بالقارة السمراء فى نسختها الـ 34، والتى كان يستضيفها إلى قائمة المنتخبات المتوجه بالبطولة بعد غياب استمر 8 أعوام .

وتوج منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة فى تاريخة، وذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "الحسن واتارا".



وجاء السجل التاريخي لأبطال أمم أفريقيا عقب تتويج كوت ديفوار، كالتالى:

- السودان 1957 مصر البطل على حساب أثيوبيا

- مصر 1959 مصر البطل بعد دورة ثلاثية

- أثيوبيا 1962 أثيوبيا البطل على حساب مصر

- غانا 1963 غانا البطل على حساب السودان

- تونس 1965 غانا البطل على حساب تونس

- أثيوبيا 1968 الكونغو الديمقراطية البطل على حساب غانا

- السودان 1970 السودان البطل على حساب غانا

- الكاميرون 1972 جمهورية الكونغو البطل على حساب مالي

- مصر 1974 زائير (الكونغو الديمقراطية) البطل على حساب زامبيا

- أثيوبيا 1976 المغرب البطل بعد دورة رباعية

- غانا 1978 غانا البطل على حساب أوغندا

- نيجيريا 1980 نيجيريا البطل على حساب الجزائر

- ليبيا 1982 غانا البطل على حساب ليبيا

- كوت ديفوار 1984 الكاميرون البطل على حساب نيجيريا

- مصر 1986 مصر البطل على حساب الكاميرون

- المغرب 1988 الكاميرون البطل على حساب نيجيريا

- الجزائر 1990 الجزائر البطل على حساب نيجيريا

- السنغال 1992 كوت ديفوار البطل على حساب غانا

- تونس 1994 نيجيريا البطل على حساب زامبيا

- جنوب أفريقيا 1996 جنوب أفريقيا البطل على حساب تونس

- بوركينافاسو 1998 مصر البطل على حساب جنوب أفريقيا

- غانا ونيجيريا 2000 الكاميرون البطل على حساب نيجيريا

- مالي 2002 الكاميرون البطل على حساب السنغال

- تونس 2004 تونس البطل على حساب المغرب

- مصر 2006 مصر البطل على حساب كوت ديفوار

- غانا 2008 مصر البطل على حساب الكاميرون

- أنجولا 2010 مصر البطل على حساب غانا

- غينيا الاستوائية والجابون 2012 زامبيا البطل على حساب كوت ديفوار

- جنوب أفريقيا 2013 نيجيريا البطل على حساب بوركينافاسو

- غينيا الاستوائية 2015 كوت ديفوار البطل على حساب غانا

- الجابون 2017 الكاميرون البطل على حساب مصر

- مصر 2019 الجزائر البطل على حساب السنغال

- الكاميرون 2021 السنغال البطل على حساب مصر

- كوت ديفوار 2023 كوت ديفوار البطل على حساب نيجيريا

