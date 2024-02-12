محافظ شمال سيناء يؤكد على الدور البطولي لمجاهدي سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الدور الكبير الذي قام به أبناء سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة، من خلال دعم القوات المسلحة في تحقيق النصر الكبير، حيث أنهم كانوا أقمارا صناعية لنقل كل ما يدور في سيناء للقيادة المصرية.

وقدم المحافظ خلال زيارته الي جميعه مجاهدي سيناء بالعريش، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية، التحية الي مجاهدي سيناء، مؤكدًا علي دورهم البطولي من أجل تحرير سيناء.

وأشار المحافظ إلي أن حياة مجاهدي سيناء عامرة بقصص الكفاح والنضال من اجل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث أنهم قاموا بأعمال بطولية خلال فترة احتلال الكيان الإسرائيلي لسيناء.

بدوره وجه الشيخ عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء على الدعم الكبير للمجاهدين، مؤكدًا علي أن الجمعية تأسست عام 1987 وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وهي جمعية خدمية لأعضائها من المجاهدين فقط، و البالغ عددهم 757 مجاهدا من محافظات شمال و جنوب سيناء و السويس و الإسماعيلية و الشرقية و بورسعيد و البحر الأحمر و القاهرة، من الحاصلين علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل أنور السادات

وأشار جهامة إلي أن المقر الجديد للجمعية علي مساحة (25 مترا في 250 متراً)، اذ أن المبني الرئيسي مقام علي مساحة 300 متر مربع و يتكون من طابق واحد يحتوي علي قاعتي اجتماعات و5 مكاتب إدارية و غرف لمبيت للمجاهدين و مسجد و مكتب لرئيس مجلس الإدارة، وتم انشاءه بتكلفة تقدر بمليون و مائتي ألف جنيه مهداه من القوات المسلحة لمجاهدي سيناء تقديرًا لدورهم في حرب أكتوبر المجيدة.