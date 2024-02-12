محافظ قنا يتابع بدء الفصل الدراسي الثاني بمدرسة النيل المصرية الدولية

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمدرسة النيل المصرية الدولية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، و منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا.

كما التقى محافظ قنا، خلال الزيارة قيادات المدرسة وعدد من الطلاب والطالبات، واستمع الى أسئلتهم فيما يخص مجهودات الدولة المصرية في تنمية محافظات صعيد مصر، خاصة ما تحقق علي ارض محافظة قنا، موجها قيادات المدرسة على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والمنظومة التعليمية وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، مطالبًا قيادات التربية والتعليم بتكثيف المتابعة الميدانية والمتابعة المستمرة لجميع المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف مراكز المحافظة .

واشار محافظ قنا، إلي اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدارس النيل الدولية والذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، كونها تعد مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، ويمنح الطالب شهادة معترف بها دولية وتعادل الشهادة الدولية.

وفى نهاية الزيارة قدمت إدارة المدرسة درع تكريم لمحافظ قنا تقديرًا لجهوده في دعم المدرسة والعملية التعليمية في محافظة قنا.

IMG-20240212-WA0024

IMG-20240212-WA0023

IMG-20240212-WA0022