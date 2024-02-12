محافظ شمال سيناء يكرم رئيس مدينة الحسنة لبلوغه السن القانونية

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المحاسب سعد الدين بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، لبلوغه السن القانونية للمعاش، بمنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله رئيسا للحسنة.

وأثني المحافظ علي الجهود الكبيرة التي قام بها بغدادي في مركز ومدينة الحسنة خلال توليه رئاستها وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية والمشروعات القومية.

وشغل بغدادي عدد من الوظائف من بينها رئيس قرية الشروق ورئيس قرية أم عزام بالإسماعيلية وسكرتير مركز ومدينة التل الكبير ونائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير ورئيس مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية ورئيس حي غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة محلة دمنه بالدقهلية ورئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

وشهدت فترة عمله خلال رئاسة مركز ومدينة الحسنة عدة إنجازات من بينها الانتهاء من الخطط التنفيذية للمركز في قطاعات الطرق والكهرباء وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة، وتسليم التجمعات التنموية للمنتفعين وافتتاح عدد من المصالح الحكومية وإقامة مؤتمر الصمود والتحدي في ذكري مؤتمر الحسنة الشهير.