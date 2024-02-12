بالفيديو.. وزير الخارجية: لابد من إيجاد حل للمدنيين في غزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي ولابد من الاعتراف أنه لابد من وجود أهداف واقعية للخفض من أعداد الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، نظرًا لسقوط أكثر من 27 ألف شهيد في قطاع غزة كرد فعل من إسرائيل تجاه ما حدث في السابع من أكتوبر.

وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الاثنين، أن ما حدث في قطاع غزة انتهاك للقانون الدولي ولابد من تعريفه بأنه انتهاك للقانون الدولي ولا يجب أن نقبل بمزيد من الخسائر في الأرواح.

وتابع، أن هناك ما يزيد عن 17 ألف طفل يعانوا في قطاع غزة، موضحًا: "نحن غير قادرين للنظر لهم من منظور الأمم المتحدة.