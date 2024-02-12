أحمد فتحي: فريق سيدات طائرة سبورتج يستحق الفوز بالبطولة العربية

ابدى أحمد فتحي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة سبورتنج، سعادته بالفوز بالبطولة العربية للأندية سيدات بعد الفوز على سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشىء في نهائي البطولة التي أقيمت في الشارقة الإماراتية.

وأضاف فتحي في تصريح خاص، أن فريق سبورتنج استحق الفوز بالبطولة، خاصة وأنه قدم أداء قوي خلال مشوار البطولة، مؤكدا أن البطولة شارك بيه عدد من الأندية القوية .

وأوضح فتحي أن الفريق السكندري يضم عدد من اللاعبيات ذوي القدرات العالية، إضافة إلى الخبرات التى حسم أغلب مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى إلى تحقيق جميع البطولات المحلية التى يشارك بها .

وتأهل سيدات سبورتنج إلى هذا الدور على حساب الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0، وكان الفريق السكندري بدأ البطولة بالفوز على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، ثم الفوز على بيبلوس اللبنانى و قبل الفوز على أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.