"مهارات التحدث باللغة الإيطالية" ورشة عمل مجانية بآداب عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان مهارات التحدث باللغة الإيطالية

وقدمت الورشة هويدا قناوي المدرس بقسم الحضارة الأوروبية، وهدي سيد المدرس بقسم الحضارة الاوروبية.

تناولت الورشة العديد من المحاور التي تساعد الطلاب و الخريجين على تنمية وتطوير مهاراتهم سواء على مستوى المحادثة أو الاستماع ومساعدتهم في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية .

و أكدت حنان كامل عميد الكلية، أن تلك الدورات تعزز من أتاحة فرص العمل نظرا لحصول الطلاب المشاركين على شهادات إفادة تفيد إجتيازهم لتلك الدورات.

من جانبها أوضحت قناوي أهمية المهارات الأساسية والأساليب المختلفة للتحدث الجيد باللغة الإيطالية وكذلك مهارة القراءة والاستماع والتحدث بكلمات إيطالي من أصل عربي وأيضا وضحت للحاضرين أشهر المعالم السياحية والثقافية في إيطاليا.

كما شرحت هدي سيد المدرس بقسم الحضاره كيفية تصميم السيرة الذاتية عن طريق (البريد الإلكتروني ) الإيميل، مشيرة إلى اهم المواقع الهامة لتعليم اللغة الإيطالية بجميع مستوياتها، والتعبيرات الدارجة في الحياة اليومية والشارع الايطالي، وكذلك طريقة النطق باللغة الإيطالية الصحيحة.