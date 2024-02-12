مدير تعليم الجيزة يتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس “المعرفة الرسمية لغات، كفرة نصار، الشهيد محمد السيد أحمد” التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023، وكان في استقباله خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.

وهنأ الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم التوفيق، وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

كما كلف مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

كما شدد على الاهتمام بالاشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس.

ونبه علي السادة مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه علي الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني (للشهادة الإعدادية)، والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح.

كما أكد الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسى الثاني من أول يوم دراسى ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث أية كوارث طبيعية ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وأكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية و تهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية، كذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

كما شدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.

وأشاد بالتربية الزراعية بمدرسة كفرة نصار، والجهد المبذول من قبل توجيه التربية الزراعية