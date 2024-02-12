مريض زهايمر ولا يتذكر إلا خالد يوسف.. إنقاذ مخرج تلفزيوني بلا مأوى في الغربية

توجه فريق من لجنة “بلا ماوي” التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية برئاسة خالد ابو المجد رئيس الفريق ورئيس لجنه مواطن بلا مآوى الرئاسيه

ورضا شاهين عضو فريق التدخل وعضو للجنة مواطن بلا مآوى و عابد عبد الغنى عضو اللجنه الى مستشفى زفتى العام وبالتحدث مع المواطن تكلم بصعوبه بالغه و وتواجد عنده عدم اتزان وبالتحدث وبالتعامل مع الحالة اتضح ان الحالة تعانى من زهايمر حاد ولا يعرف غير انه كان يعمل مخرج بالاذاعه والتلفزيون وقد ذكر اكثر من مره اسم خالد يوسف المخرج

تم نقله ودخوله الدار الاجتماعية للمسنين والعجزة بطنطا

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