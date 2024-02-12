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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سبورتنج يهزم بطل الكويت ويتوج بطلا للأندية العربية لسيدات الطائرة

سيدات طائرة سبورتنج
سيدات طائرة سبورتنج
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حقق فريق الطائرة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة أحمد فتحي، لقب  البطولة العربية للأندية  والتى أقيمت في الشارقة بالإمارات بعد الفوز على سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشىء في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، في نهائي البطولة.

وتأهل سيدات سبورتنج إلى هذا الدور على حساب الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0،  وكان الفريق السكندري بدأ البطولة بالفوز على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، ثم الفوز على   بيبلوس اللبنانى و قبل الفوز على أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة . 

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.

سبورتنج أحمد فتحي العربية للأندية