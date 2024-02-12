سبورتنج يهزم بطل الكويت ويتوج بطلا للأندية العربية لسيدات الطائرة

حقق فريق الطائرة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة أحمد فتحي، لقب البطولة العربية للأندية والتى أقيمت في الشارقة بالإمارات بعد الفوز على سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشىء في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، في نهائي البطولة.

وتأهل سيدات سبورتنج إلى هذا الدور على حساب الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0، وكان الفريق السكندري بدأ البطولة بالفوز على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، ثم الفوز على بيبلوس اللبنانى و قبل الفوز على أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.