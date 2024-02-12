التموين: طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة

أكد رئيس بورصة السلع مصر الدكتور ابراهيم العشماوي أنه سيتم خلال العام الحالي طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة خلال العام الحالي على رأسها المنتجات البتروكيماوية.

وأضاف في تصريحات له على هامش تفقده لإحدى المولات التجارية أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة، وكذلك الحصول على موافقة الرقيب والمتمثل في مصلحة الدمغة والموازين لافتا إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.

وحول محفزات التى طرحتها بورصة السلع مصر لجذب القطاع الخاص للتداول بها قال عشماوي إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية فضلا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري بأي أعباء إضافية.