بعد تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية.. الأرقام لم تنتهِ

يبدو أن اصداء تتويج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، على حساب نيجيريا لم تنتهى بعد، حيث مازالت الأرقام تظهر تباعًا.

حيث توج منتخب كوت ديفوار بكائس 2023، على حساب نيجيريا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "الحسن واتارا"، وذلك على ارضه ووسط جماهيره.

ويعتبر هذا التتويج هو الثالث فى تاريخ كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد وصوله للنهائى فى 5 مناسبات.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن كوت ديفوار أول منتخب في كأس الأمم الأفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته ويتأهل للأدوار الإقصائية، ويحقق لقب البطولة بعد معاناه شديده.

كما رفع منتخب كوت ديفوار عدد الدول التى استضافت البطولة وتوجت بلقب كأس الأمم الأفريقية إلى 12 دولة، والأولى منذ أن حققها منتخب مصر عام 2006 على حسابهم.



كما أصبح مهاجم كوت ديفوار سيباستيان هالر، أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد أن توج الفريق باللقب مرتين بركلات الترجيح.

وكتبت تلك النسخة شهادة ميلاد إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار، بعد ان اصبح أول مدرب يفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه.