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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أشرف عطية يوجه بالاستغلال الأمثل للسور القبلى لنادي أسوان لخلق موارد مالية ذاتية

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي اعضاء مجلس إدارة نادى أسوان
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إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح حيث تناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بإعادة طرح السور القبلى، وآلية إعداد كراسة الشروط .

وخلال اللقاء وجه اللواء أشرف عطية بأهمية أن تتضمن كراسة الشروط الإستغلال الأمثل لهذا الموقع الحيوى ، والإلتزام بالإشتراطات البنائية وشروط السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يمثل بدوره إضافة هامة لبانوراما وملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى .

وأكد أن تنفيذ هذا المشروع الهادف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى سيساهم فى خلق موارد مالية ذاتية تساهم فى قيام نادى أسوان الرياضى بدوره الرياضى والشبابى والإجتماعى والترفيهى، ولاسيما فى ظل الدعم المتواصل من الوزارة لتقديم التسهيلات المتنوعة الخاصة بالمشروعات الإستثمارية المستقبلية المخطط تنفيذها للنهوض الدائم بأعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد .

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