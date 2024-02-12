وزيرة الهجرة: إطلاق استمارة لتسجيل الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في دعم المنظومة الطبية

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة مستعدة للتعاون في شتى المجالات وهو ما يتم مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، واستقدام الأطباء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجًا، بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لايتجزأ من خطط التنمية الوطنية في رؤية الدولة المصرية 2030.

كما استعرضت السفيرة، في اللقاء بالدكتور محمد مكاوي، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الهولندية، وسعيد عثمان، نائب رئيس الجمعية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك لبحث التعاون لدعم القطاع الصحي بمصر، وإطلاق الوزارة استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، وجاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج بدعم المجال الصحي والطبي في مصر وكذلك التدريب وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرة أيضًا إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والتواصل المباشروالمستمر معهم، وإدماجهم في خطة التنمية الوطنية