افتتاح مؤتمر البحوث الطبية الحيوية بجامعة جنوب الوادي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور إحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات مؤتمر البحوث الطبية الحيوية من المعمل الى التطبيق، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد لبيب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العليا.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن جامعة جنوب الوادى بمثابة بيت للخبرة تسهم في خدمة البيئة والمجتمــع المحيط، وتقديم معالجة لكافة قضـــايــا مجتمعــنا، بمــا فـى ذلــك المجــال الطبــى والـوقــايـة مــن الأمـــراض وذلـك بالمزاوجــة بــين النظــريـة والتطبيــق والإستفــادة مــن العـــلم الأكــاديمــى فــى تغيــير الواقــع بمشكـــلاته ومعطيـــاته وتحــــديـاتـه ، مضيفا ان المؤتمر سيمنح فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار واكتشاف فرص جديدة، فضلا عن توسيع نطاق معارف المشاركين بما يثرى البحث العلمى الطبى في مصرنا الحبيبة.

فيما أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المؤتمر يهدف إلى تعميق التعاون العلمي بين العلوم الأساسية والتطبيقية من خلال استخدام التطبيقات العلمية لحل المشكلات الصحية وتطوير الأبحاث المضادة للأمراض السرطانية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادى، والجمعية المصرية لابحاث السرطان .

واضاف عكاوى، أن المؤتمر مقسم الى خمس جلسات كل جلسة تناول موضوعا تحت عنوان ( سرطان الخلايا الكبدية الوضع الحالي والآفاق المستقبلية، تحديثات العلاج البيولوجي، آفاق جديدة في تشخيص السرطان وعلاجه، الآفاق المستقبلية متعدد التخصصات في وجهات النظر المستقبلية للبحوث الطبية الحيوية ).

في ختام حفل الافتتاح قام محافظ قنا و رئيس جامعة جنوب الوادى، و رئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان بتبادل الدروع التذكارية وتقديم الدروع للقائمين على المؤتمر.



جدير بالذكر ان الجمعية المصرية لأبحاث السرطان تهدف إلى مساعدة الباحثين عن طريق عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ومساعدة صغار الباحثين في كتابة الأبحاث والتقدم الى المنح والمشروعات بالاضافة الى توعية المجتمع المدنى بأهمية البحث العلمي في مجال أبحاث الأمراض السرطانية بهدف مواكبة الأبحاث العلمية.

IMG-20240212-WA0021

IMG-20240212-WA0020