تعرف على رأي الشيخ الشعراوي في المتخرصين على دور مصر العروبي والإسلامي

من الدروس الناجعة التي لقنها فضيلة الشيخ الشعراوي للمدعين زورًا وكذبًا على الدور الذي تقوم به مصر على مر الأزمنة تجاه الوطن العربي والعالم الإسلامي انتقينا لقرائنا هذه اللقطة المبدعة:

قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - عن مصر: "مصر الكنانة، مصر التي قال عنها رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أهلها في رباط إلى يوم القيامة، مصر التي صدرت الإسلام للدنيا كلها؛ هي التي صدرت لعلماء الدنيا كلها علم الإسلام، صدرته حتى للبلد التي نزل بها الإسلام.

وتابع فضيلة الإمام متسائلًا: "من الذي رد همجية التتار؟ إنها مصر.. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام والمسلمين؟ إنها مصر.. وستظل مصر دائمًا رغم أنف كل حاقدٍ أو حاسدٍ أو مُستغِلٍ أو مُستغَلٍ أو مدفوعٍ من خصوم الإسلام هنا أو في الخارج."