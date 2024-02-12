مصرع لاعب كونغ فو ببني سويف نتيجة الإهمال بصالة تدريب

الإثنين 12/فبراير/2024 - 12:43 م

لفظ الشاب عبدالرحمن أسامة عبداللطيف، أنفاسه الأخيره اليوم، بمستشفى الجامعه ببني سويف، والذي يبلغ من العمر 19 عاما ،نتيجة الإهمال وعدم الرقابة على الصالات والالعاب الرياضية .

ويذكر أن الشاب نقلته سيارة الإسعاف منذ أيام إلى طواري مستشفى الجامعة، من إحدى الصالات القتالية والرياضية بمدينة بني سويف، أثناء قيامه ببطولة قتالية وقيامه بلعبة الكنغوفوو، يعاني من شرخ في الفقرتين العنقتين الخامسة والسادسة وشلل رباعي وفقدان في الإحساس .

وعلى الفور حرر والد الشاب محضرا في قسم شرطة بني سويف تحت رقم 2682 جنح لسنة 2024م، ضد صاحب صالة التيجر للألعاب القتالية،الذي كان نجله يقوم بالبطوله بها،بأنها صالة غير صالحه لإقامة هذا النوع من البطولات ولا يوجد بها إسعاف أو مسعف أو أمن،وبعد وقوع نجله قاموا بنقله إلى مكان آخر وتم استكمال البطولة وتركوا نجله يصارع الموت إلى أن انقذه والده إلى المستشفى.