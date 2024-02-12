روايات أدبية فى دراما رمضان 2024

ايام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، الشهر الذى ينتظره المسلمون فى جميع انحاء العالم، يمارسون فيه طقوس عديدة، منها الدينية وغيرها، وللمسلسلات الرمضانية نصيب كبير من متابعة المشاهدين، ويشارك فى هذا الموسم عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها المأخوذة من أعمال أدبية، حرصت "البوابة نيوز" على رصدها لقرائها فى السطور التالية:

مسلسل "جودز"

يشهد مسلسل "جودز" قصة شهر زاد وشهريار، بمعالجة وسرد يخدمان الاطار الإجتماعى، والتاريخى، ويكشف العقدة التى يعانى منها "شهريار"، حيث يأتى المسلسل بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

سبق وان عرض الفيلم السينمائى"امبراطورية ميم"، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بطولة فاتن حمامة، وأحمد مظهر، وتتناول الرواية الحقيقية للكاتب الكبير حياة موظف ناجح يعيش حياة هادئة مع زوجته وأولاده الذكور الستة، الذين تبدأ أسماؤهم جميعًا بحرف الميم، وتتوالى الاحداث ولكن فى العمل الدرامى جاء بطل المسلسل الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل "صيد العقارب"

يشارك مسلسل "صيد العقارب" فى السباق الرمضانى، والذى يأخذ من رواية "الأب الروحى"، تأليف الكاتب الأمريكى ماريو بوزو، حيث تتناول حياة امرأة تتاجر في سم العقارب، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول فى صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها؛ وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق بطولة المسلسل، ويشاركها كلا من رياض الخولي، سيمون، أحمد الشامي، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، ومحمد صلاح، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل "عتبات البهجة"

يأتى مسلسل "عتيات البهجة" فى إطار الدراما الاجتماعية، حيث انه مأخوذ من رواية الكاتب ابراهيم عبد المجيد، والتى تتناول حياة أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده، ويتكون من 15 حلقة، ويلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني، ويشاركه كل من: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل.