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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الجيزة: رفع كفاءة ١٤٧ معدة وسيارة نظافة متنوعة الحجم

رفع كفاءة وصيانة
رفع كفاءة وصيانة ١٤٧ معدة نظافة متنوعة المهام
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تمكنت محافظة الجيزة من رفع كفاءة وصيانة ١٤٧ معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرهم السوقي حاليا مئات الملايين للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف او لتحسين كفاءتها للعمل وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها انطلاقاً من توجيهات الدولة الخاصه برفع جاهزية السيارات والمعدات . 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن التكلفة الإجمالية للإصلاح لعدد ١٤٧ معدة نظافه متنوعة الحجم والمهام حوالي ١٨ مليون وقد تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقف العديد منهم حيث وفرت على الدولة مئات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين .
كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة المعدات الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.
وأكد محافظ الجيزة انه سيتم تحفيز عمال الورش  ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.
كما أشار راشد إلى الدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي بحاجه الي تدعيم منظومة النظافة بها .

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