الاتحاد الأوروبى: نتنياهو يسعى لتهجير 1.7 مليون فلسطيني

أكد جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على رفح سيؤدي إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية وتفاقم الكارثة بشكل أكبر.

وأوضح قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم نقل 1.7 مليون فلسطيني إلى مكان غير معروف.

وفيما يتعلق بمسألة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أشار إلى أهمية دورها الحيوي الذي يصعب على أي جهة أخرى تحمل مسؤوليته.

وأكد على مبدأ "البراءة حتى تثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أهمية انتظار نتائج تحقيقات الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لعناصر الوكالة بالانتماء لحركة حماس.

و علق بوريل على الأفكار السخيفة التي تنتشر في حملة الانتخابات الأمريكية بشأن التصريحات للرئيس السابق دونالد ترامب حول الناتو والأوروبيين سيكون "مضيعة للوقت".



