وزير الإنتاج الحربى يبحث أوجه التعاون المشترك مع سفير البوسنة والهرسك





استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، الدكتور ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

و استعراض الوزير الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

واشار صلاح إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم لا امتلاك القدرة فى مختلف أوجه المجالات التصنيعية ، وشهدت المباحثات خلال اللقاء إمكانية التعاون فى مجال البحث العلمى ، حيث شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على إيمان الوزارة بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمي أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مشيراً إلى الدور البارز الذي تقوم به الجهات التابعة للوزارة في هذا الصدد حيث يتبعها ظهير بحثي هام وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي كما يتبعها قطاعا للتدريب والذي يضم العديد من المنشآت التعليمية التي تعزز مجال التعليم الفني والعالي بمصر.

من جانبه قدم الدكتور ثابت سوباشيتش سفيردولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الشكر للوزير " محمد صلاح " على حسن الإستقبال والإستضافة ، وأثنى السفير البوسنى بالقاهرة على خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بها، مشيداً بدور "الإنتاج الحربي" لدعم مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ، وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين .