بالفيديو.. الزراعة: السلع الأساسية متوفرة بمنافذ الوزارة بتخفيضات أكثر من 20 % عن الأسواق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن كل ما يحتاجه البيت المصري موجود في المعارض وأماكن البيع التابعة لمنافذ وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية المطلوبة خلال شهر رمضان ستكون موجود في المنافذ بأسعار مناسبة، مثل "ياميش رمضان" واللحوم و الدواجن.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه كان هناك توجيهات من الدكتور علي مصيلحي وزير الزراعة بزيادة المخزون ليكون هناك تلبية بشكل دائم لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن المنافذ هدفها مواجهة استغلال بعض التجار.

وتابع، أن منافذ وزارة الزراعة تكون بديل مناسب للمواطن المصري، حيث أن الأسعار مناسبة وبجودة عالية وبها أسعار أقل عن السوق بأكثر من 20%، والمنتجات جودتها عالية.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهلينا" وهدفها طرح منتجات الفلاح المصري في المنافذ البيع التابعة للدولة، مما يحسن من القدرة التسويقية للمنتجين، و القدرة الشرائية للمستهلك.