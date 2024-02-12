البترول: لجنة التسعير تحدد أسعار المحروقات في اجتماعها الدوري المقبل

يترقب الشارع المصري قرار لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار وسط موجة من الارتفاع المتزايد من الاسعار بشكل عام .

ومن جهتها أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، صدر حديثًا، أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع او الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير في اجتماعها الدوري المقبل، والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ، حيث تعقد اللجنة اجتماعها" الربع سنوي " لتحديد الاسعار خلال الثلاثة اشهر المقبلة من نفس العام .

وتتكون اللجنة من تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص لمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين (95) بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، بحيث لاتزيد عن 10% ارتفاعا او انخفاض ، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2018 بتكوين هذه اللجنة .

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، في اجتماعها المرتقب ، المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت لتحديد السعر في السوق المصرية .

ويذكر أن اسعار المنتجات البترولية حتى الآن هي

سعر لتر البنزين 80 نحو 10 جنيهات.

سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيه.

تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وذلك وفق قرار آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في نوفمبر 2023.