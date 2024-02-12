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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط مندوب مبيعات مطلوب لتنفيذ 313 حكما قضائيا بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مندوب مبيعات، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى 313 حكما بتهم "تبديد، هروب من مراقبة".
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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