ضبط مندوب مبيعات مطلوب لتنفيذ 313 حكما قضائيا بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مندوب مبيعات، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى 313 حكما بتهم "تبديد، هروب من مراقبة".

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.