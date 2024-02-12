تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مندوب مبيعات، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى 313 حكما بتهم "تبديد، هروب من مراقبة".
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
ضبط مندوب مبيعات مطلوب لتنفيذ 313 حكما قضائيا بالجيزة
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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مندوب مبيعات، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى 313 حكما بتهم "تبديد، هروب من مراقبة".
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مندوب مبيعات، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى 313 حكما بتهم "تبديد، هروب من مراقبة".