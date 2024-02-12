بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من العواصف الرملية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل درجتين عن أمس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 24 و25 درجة مئوية في فترة النهار.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه سيكون هناك مزيد من الإحساس بالدفء وارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية تؤثر علينا وعلى أغلب المحافظات.

وتابعت، أن الطقس خلال فترة الليل سيكون بها ايضًا ارتفاع في قيم درجات الحرارة ومتوقع أن تسجل 14 إلى 15 درجة مئوية والأجواء ليلًا ستكون بادرة على أغلب أنحاء الجمهورية وخاصة ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية سيكون معها سرعات للرياح تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعه وسيكون هناك إثارة للرمال والأتربة في معظم محافظات شمال البلاد سواء السواحل الشمالية أو الوجه البحري أو القاهرة الكبرى وبعض مناطق من سيناء.

وأوضحت، أن الرياح والعواصف الرملية يمكن أن تؤثر على مرضى الحساسية والصدر، ولكنها لن تؤثر على الرؤية، محذرة مرضى الحساسية من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وطالبتهم بارتداء الكمامات، خلال اليوم والغد الثلاثاء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك منخفض جوي، سيؤثر على البلاد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.