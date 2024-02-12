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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

4 مارس.. السعودية تحتضن مؤتمرا لنبذ خطاب الكراهية

مؤتمرنبذ خطاب الكراهية
مؤتمر"نبذ خطاب الكراهية تحديات ومبادرات"
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ينظم مركز الحوار والفكر في جامعة أكاديميون العالمية AIU  بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع المركز السويدي الدولي للحوار والبحوث ودراسة الحضارات والأديان المقارنة ومعهد سلام ومعهد مواطنة، مؤتمر"نبذ خطاب الكراهية تحديات ومبادرات" وذلك يومي 4-5 مارس 2024.

ومن المقرر ان يشارك الحضور كلا من : الدكتور محمد جده عبد الله  المركز السويدي الدولي للحوار والبحوث ودراسة الحضارات والأديان المقارنة ، الدكتور محمد أبو النمر معهد سلام للعدالة وبناء السلام واشنطن ، الدكتور محمد عبد الفضيل المعهد الالماني للحوار والتفاهم “مواطنة ” .

محاور المؤتمر : المحور الأول : إعداد أوراق معرفية أو دراسات تقدم تحليل لخطاب الكراهية ، المحور الثاني : مداخلة عن مبادرات عربية أو عالمية لمكافحة خطاب الكراهية ، المحور الثالث : قراءة نقدية في كتب ووثائق صادرة عن منظمات دولية أو مؤسسات مجتمع مدني .

مركز الحوار والفكر في جامعة أكاديميون العالمية AIU المركز السويدي الدولي للحوار والبحوث ودراسة الحضارات والأديان المقارنة معهد سلام معهد مواطنة KFIN كايسيد نبذ خطاب الكراهية تحديات ومبادرات