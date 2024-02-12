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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حقيقة استيلاء فرد شرطة على هاتف سيدة بالقطامية

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اتهام سيدة لفرد شرطة بالإستيلاء على هاتفها المحمول بمنطقة القطامية.

تعود الواقعة عندما تم تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد رجال الشرطة بالقاهرة بالإستيلاء على هاتفها المحمول وإهانتها حال قيامها بتحرير محضر ضد مؤجر المنزل محل سكنها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 31/10/2023 تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بوجود نزاع على شقة كائنة بدائرة القسم وبالإنتقال والفحص تم التقابل (مُؤجر الشقة) و (الشاكية "مستأجرة الشقة") وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب رغبة الأول إنهاء العلاقة الإيجارية مع الشاكية بسبب تضرر سكان العقار منها وإتفقا على فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما،  وتم إتخاذ الإجراءات فى الإطار القانونى.

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