وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام سير العمل بمدارس المحلة.. صور

تابع صباح اليوم الاثنين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام سير العمل بعدد من المدارس في ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بإدارة غرب المحلة التعليمية.

وخلال المتابعة التي بدأت في الصباح الباكر، شهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة محمد أبو زيد الصعيدي الابتدائية بقرية بلقينا، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة ومتنوعة، ثم قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأن إلى تسليم الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني والتي وردت إلى المدرسة، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأستاذة أزهار الصعيدي، مديرة مدرسة محمد أبو زيد الصعيدي الابتدائية، والسادة أعضاء هيئة التدريس، والإداريين والعمال، لانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة وانتظام الدراسة بالمدرسة، والعمل بروح الفريق، والجهد المبذول، والحرص على سلامة التلاميذ، وتقديم خدمة تعليمية متميزة.



ثم توجه "حسن" إلى مدرسة سيد سبلة الإعدادية بنات، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وشهد حصة لمادة العلوم داخل المعمل، وأشاد بالمستوى المتميز والتفاعل الجيد بين المعلمة والطالبات، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدارس، ووجه بضرورة تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولاً بأول، مؤكداً على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة.

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