مجزرة جديدة.. التفاصيل الكاملة لارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في رفح

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 مذبحة في رفح، بجنوب قطاع غزة، استشهد على إثرها ما يقرب من مائة فلسطيني ليواصل جيش الاحتلال، عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مذبحة رفح و40 غارة إسرائيلية

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي شن ما يقرب من 40 غارة على مدينة رفح، استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، وأحزمة نارية وقصف من البوراج الحربية على مناطق كثيرة في مدينة رفح وتسببت في استشهاد حوالي مائة فلسطيني وإصابة المئات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

استشهاد 100 فلسطيني في رفح

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر في رفح بأن مائة مواطن فلسطيني استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وفي السياق نفسه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مدينة رفح شهدت غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال، ونوه مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص: إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال.

استهداف المساجد في رفح

وكشفت المصادر لـ"وفا" أن المساجد المستهدفة، خلال قصف الاحتلال مدينة رفح، مسجدي الرحمة في الشابورة، والهدى في مخيم يبنا اللذان يأويان عشرات النازحين الفلسطينيين، الى جانب أكثر من 14 منزلا مأهولا.

النازحون في رفح

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون مواطن في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب، جراء العدوان المستمر منذ حوالي 130 يوما.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، ما حدث فجر اليوم في رفح قائلا "تغلغل قوة من المستعربين بين صفوف أهلنا النازحين في رفح ( وقد حذرنا من ذلك سابقا )، وخلال أيام من التجسس والمراقبة تمكنوا من تحديد منزل تم حجز اسيرين اسرائيليين مع مجموعة مسلحة فلسطينية وتم تنفيذ عملية اقتحام للمنزل بتغطية جوية بطائرات الأباتشي واف 16".

وأضاف "الرقب" عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "دخلت مجموعة دعم للمستعربين من قوات اليمام والشاباك وجيش الاحتلال واشتبكوا مع المجموعة الفلسطينية، واخذوا أسيريهم وقد وقع في المكان اشتباك عسكري حسب الإعلام العبري أصيب فيه عدد من جنود الاحتلال أحدهم إصابته خطيرة".

واستطرد "حدث اليوم لا علاقة له ببدء الاجتياح البري لرفح، وفقط كانت للاسف عملية نوعية للاحتلال خاصة أن المتواجدين في رفح الآن من كل قطاع غزة وتسرب المستعربين بين النازحين امر طبيعي وقد يكونوا ينامون بنفس الخيام ايضا".