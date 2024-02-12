«الرقابة والاعتماد» : برامج تدريبية لتدريب المدربين في جودة الرعاية الصحية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على بناء القدرات المؤسسية لمراجعيها وفقا لأحدث التوجهات العالمية في مجال تقييم جودة الرعاية الصحية، مشيرا للدور الحيوي لتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات المناظرة دوليا في تحسين أدوات قياس تطبيق معايير الجودة، وضمان التقييمات الدقيقة للمنشآت الصحية لتعزيز سلامة المرضى والكوادر الطبية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج التدريبي الدولي لتدريب المدربين الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة FHI-360 لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي بالهيئة للمراجعين.

وأضاف د. أحمد طه، أن برنامج "تدريب المدربين"، والذي يعد التدريب الدولي الرابع الذي يتلقاه مراجعي "جهار"، إنما يستهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال جودة النظم الصحية و إكسابهم المهارات اللازمة لنقل خبراتهم لكوادر أصغر منهم بهدف بناء أجيال جديدة - في المستقبل القريب- من المراجعين والمُقيِّمين الملمِّين بعمليات المراجعة ومنهجيات التقييم، تحقيقا لأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة وهو توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

وأوضح أن التعاون مع أكبر الجهات الدولية في جودة الرعاية الصحية يأتي كذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي للبرنامج التدريبي الخاص بمراجعيها، وذلك بعد أن حققت الهيئة بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد وطنية للمنشآت الصحية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، كما تم اعتماد الهيئة ذاتها دولياً في مجالي الجودة والتميز المؤسسي.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن البرنامج يؤهل لمستوى أعلى من التدريب الدولي ويتضمن تنمية قدرات ومهارات ذات مستوى متخصص للمراجعين تجعلهم قادرين علي تدريب ونقل الخبرات لغيرهم (تدريب المدربين TOT)، ويشارك بالبرنامج 25 مُراجع ومُقَيِم من مراجعي الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة والمعتمدة دولياً من الإسكوا.

وأضاف د. طه، أن المتدربين هم كوادر متميزة من الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والاداريين من ذوي الخبرات المتخصصة في مجال تقييم ومراجعة جودة الرعاية الصحية، كما يشارك في التدريب ممثلو الهيئة من مسئولي إدارات الدعم الفني للمنشآت الطبية، والتسجيل والاعتماد، وتطوير المعايير، والادارة العامة للمراجعين، والادارة المركزية للرقابة الصحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف سليمان، مدير مشروع إبيك EpiC، عن سعادته بدمج الخبرات الوطنية والدولية في مجال استدامة جودة النظم الصحية مثمنا جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار المعايير وحصولها على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، مشيرا إلى أهمية الدمج بين المستويات المختلفة من الخبرات للمتدربين لتحقيق أفضل نتائج للتعلم ونقل المعرفة والخبرات الدولية.

وأكد التزام فريق عمل إبيك بالعمل علي تعزيز التغطية الصحية الشاملة في مصر من خلال مبادرات دعم النظم الصحية وعلى رأسها ترسيخ تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل القطاع الصحي المصري .

شارك في التدريب خبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وأيرلندا، بقيادة الخبير العالمي ادوارد شابي، كما شاركت أيضاً د. ثائرة المادي من المملكة الأردنية الهاشمية.

في سياق متصل، تشارك حالياً هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في البرنامج التدريبي لاقتصاديات الصحه لدعم منظومه التامين الصحي الشامل بالتعاون مع الخبراء الفرنسيين Expertise France التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية AFD .

يذكر أن مراجعي "جهار" "GAHAR قد حصلوا على برامج تدريبية دولية مكثفة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة FHI-360 ، إلى جانب برامج تدريبية من منظمات اعتماد دولية أخرى مثل هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC، بالإضافة إلى برنامج توجيهي من هيئة تيموس الدولية TEMOS International، مما يتيح فرص التعاون المشترك لقياس عملية التقييم الخاصة بالهيئة من جوانب مختلفة، وتبادل المعارف والمهارات الدولية في مجال المراجعة، وخاصة في ظل توجه الدولة نحو المنافسة بقوة في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية .

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