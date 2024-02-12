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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 8 أطنان دجاج مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع و مطابقاتها للمواصفات.

وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف الدكتور هادى الجندى وبالتنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز وادى النطرون و كفر الدوار ودمنهور والدلنجات أسفرت عن ضبط 6560 كجم دجاج مفروم غير مطابق للمواصفات القياسية و 1500 كجم أسماك ماكريل بإحدي الثلاجات غير صالح للإستهلاك الآدمي.
وكما تم تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وكمية من اللحوم ومصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الأدمي مديرية الطب البيطري بالبحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة